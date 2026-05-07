Държави от цял свят се втурнаха да търсят хора, напуснали круизния кораб с епидемията от хантавирус

Държави от цял свят се втурнаха да проследяват хората, напуснали круизния кораб, засегнат от епидемия от хантавирус, преди той да остане блокиран край бреговете на западноафриканския остров Кабо Верде. Целта е да се предотврати по-нататъшното разпространение на болестта. Трима души – нидерландска двойка и гражданин на Германия – загинаха в резултат на епидемията на борда на кораба MV Hondius. Според Световната здравна организация (СЗО) се подозира, че осем души, сред които и гражданин на Швейцария, са се заразили с вируса.

Нидерландското правителство съобщи, че около 40 пътници са слезли от кораба в Санта Елена (остров в южната част на Атлантическия океан, на около 2800 км на запад от Ангола), където той е направил спирка по пътя си към Кабо Верде. Това е станало още преди да бъде съобщено за епидемията.

Местонахождението на много от тези пътници все още е неизвестно.

Проследяване

Една от слезлите от кораба пътнички бе съпругата на нидерландеца, който почина на борда на кораба на 11 април. Тя самата се разболя и почина, преди да успее да стигне до родната си страна.

Нидерландската авиокомпания KLM съобщи в сряда, 6 май, че е свалила жената от самолет в Йоханесбург на 25 април поради влошаващото се състояние на здравето ѝ. Според телевизионния канал RTL стюардеса от KLM, която е била в контакт с нея, е била приета в болница в Амстердам, след като е проявила възможни симптоми на инфекция с хантавирус.

Нидерландското министерство на здравеопазването не споменава професията ѝ или с кого е била в контакт, но потвърждава, че нидерландка е била приета в болница и ще бъде тествана, за да се установи дали е заразена с хантавирус.

Говорител на KLM заяви, че компанията не може да „коментира отделни случаи“ поради съображения за защита на личните данни, предаде Reuters.

Заразяването изисква много близък контакт: редица държави с мерки

Вирусът, открит при жертвите, е идентифициран като „андийския щам“, който може да се разпространява сред хората чрез много близък контакт.

Експерти подчертават, че заразяването е много рядко и изисква много близък контакт, но избухването на епидемията постави здравните власти в състояние на повишена готовност.

Центърът за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ заяви, че следи отблизо ситуацията с американските пътници на борда на кораба, като добави, че рискът за американската общественост е изключително нисък към момента.

Един френски гражданин е бил в контакт с човек, който е бил на кораба и се е заразил, но към момента не проявява симптоми, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро.

Мъж, заразил се с хантавирус, се лекува в Университетската болница в Цюрих, съобщи в сряда швейцарското правителство, като добави, че към момента няма опасност за швейцарското население.

Министерството на здравеопазването на Аржентина обяви, че ще проведе улов и анализ на гризачи в южния град Ушуая, откъдето е тръгнал круизният кораб.

Корабът отпътува за Испания

Корабът с близо 150 души на борда отплава за Испания късно в сряда и се очаква да акостира в испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови, в неделя, съобщи Центърът за профилактика и контрол на заболяванията на ЕС (ECDC).

Все още няма никой на кораба, който да показва симптоми на хантавирус, съобщи ECDC - структурата е част от медицинския екип на борда на MV Hondius. Работи се с испанските власти за финализиране на протокол за слизане на брега.

След пристигането си в Тенерифе, ако все още са здрави, всички граждани, които не са испански, ще бъдат репатрирани в родните си страни, докато 14-те испански пътници ще бъдат поставени под карантина във военна болница в Мадрид.

Трима пациенти бяха евакуирани от кораба в сряда, 6 май. Един от тях е приет в болница в Нидерландия, а друг беше прехвърлен в Германия за медицинска помощ.

Самолетът, превозващ третия пациент, кацна в Нидерландия в четвъртък сутринта, 7 май, след като закъсня поради проблем със системата за поддържане на жизнените функции на пациента.

*Заглавната снимка е илюстративна.