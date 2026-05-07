Полина Паунова за медийната политика на ПБ: Моделът Радев е като моделът Пеевски/Борисов

Журналистът Полина Паунова излезе с коментар за начина, по който от партията на Румен Радев обявиха, че ще говорят с медиите.

Ето какво написа тя:

Клуб Z са описали медийната политика на “Прогресивна България”, изразена от Слави Василев по следния начин, следва цитат:

“(…)Василев, а вероятно и колегите му в парламентарната група, щели да възприемат следния подход: когато имат изявления, да правят изявления без въпроси. А когато са готови да отговарят и на въпроси - да си посочват двама-трима представители на медиите, които да ги питат”.

Викам си - колегите може нещо да са се объркали. Затова проверих и през “Дневник”. Ето цитат и от тамошната дописка: “По време на първото изявление на Василев в парламента, което е и първо за представител на формацията му, заяви, че ще се отговаря на въпроси, но само когато има време за въпроси. Той декларира още, че сам ще посочва журналистите, на чиито въпроси иска да отговаря.”

Моделът Радев е като моделът Пеевски/Борисов:

• Публична отчетност, която става в целия цивилизован свят пред и през медиите - няма. Обещава се и да няма, ще има изявления. Тия работи Бойко Борисов ги измисли - пресконференция без журналисти, а после с журналисти, но пък без въпроси.

• Когато пък има журналисти и въпроси - щели да си посочват, който им харесва. Съвсем скоро ще си посочват ПИК или ще си направят тяхно трибуквие.

Арогантността, за жалост, сме видели, че тук работи. Ще проработи и тоя път. Няма логика на Борисов и Пеевски да им връзваше, а на Радев да не му.

Колкото до обявлението на Антон Кутев, че това е парламентът на Прогресивна България - очевидно продължава неразбирането на принципа (впрочем, залегнал в конституцията - поне затова трябва да се знае), че дори депутатите от парламентарните групи, веднъж избрани, представляват целия народ, а не само собствените си избиратели.