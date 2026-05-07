Марко Рубио във Ватикана за ключова среща с папата (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна във Ватикана за аудиенция при папа Лъв XIV. Срещата на Рубио с понтифика може да се окаже напрегната, понеже президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да отправя язвителни критики към Светия отец във връзка с войната в Иран.
Кортежът на Рубио премина през центъра на Рим, където са въведени строги мерки за сигурност, и пристигна във Ватикана в 11:10 часа местно време.
Очаква се срещата при закрити врата между Лъв XIV и Рубио, който е и съветник на Тръмп по въпросите на националната сигурност, да продължи около половин час. След това държавният секретар ще се срещне с главния дипломат на Ватикана Пиетро Паролин.
Лъв XIV, който е първият роден в САЩ глава на Римокатолическата църква, предизвика гнева на Тръмп, след като се прояви като ревностен критик на американско-израелската война срещу Иран и на твърдата антиимиграционна политика на президента републиканец.
