Русия възнамерява да излезе и зачеркне още един важен международен документ - Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение и наказание. Това става ясно от официално подписано от руския премиер Михаил Мишустин предложение към руския диктатор Владимир Путин, който заема поста "президент" на Руската федерация.

Подписаното от руския министър-председател вече е публикувано в юридическия портал на Русия, отнасящ се за законодателни документи, укази и т.н.

Russia’s Prime Minister has signed a decree to submit a proposal to Putin for introducing to the State Duma the withdrawal from the European Convention for the Prevention of Torture.



Anyone shocked? pic.twitter.com/DMpRqMWuiY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2025

Какво всъщност представлява конвенцията - много показателно е, че още първият ѝ член гласи следното: "Създава се Европейски комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (наричан по-нататък "комитетът"). Комитетът може чрез посещения да проучи отношението към лица, лишени от свобода, с цел засилване или необходимост на защитата на такива лица срещу изтезания, нечовешко или унизително отношение или наказание". Това означава, че на хартия в момента европейски комитет би могъл да провери как Русия се отнася към затворници, включително военнопленници - Руската федерация държи военнопленници от текущи военни действия само от Украйна.

