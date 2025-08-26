Войната в Украйна:

Русия се готви да излезе от специална конвенция, за да крие мъчения и изтезания

26 август 2025, 12:17 часа 371 прочитания 0 коментара
Русия се готви да излезе от специална конвенция, за да крие мъчения и изтезания

Русия възнамерява да излезе и зачеркне още един важен международен документ - Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение и наказание. Това става ясно от официално подписано от руския премиер Михаил Мишустин предложение към руския диктатор Владимир Путин, който заема поста "президент" на Руската федерация.

Още: Кастрации и осакатявания: Пленените украинци, които предпочитат смъртта пред садизма

Подписаното от руския министър-председател вече е публикувано в юридическия портал на Русия, отнасящ се за законодателни документи, укази и т.н.

Какво всъщност представлява конвенцията - много показателно е, че още първият ѝ член гласи следното: "Създава се Европейски комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (наричан по-нататък "комитетът"). Комитетът може чрез посещения да проучи отношението към лица, лишени от свобода, с цел засилване или необходимост на защитата на такива лица срещу изтезания, нечовешко или унизително отношение или наказание". Това означава, че на хартия в момента европейски комитет би могъл да провери как Русия се отнася към затворници, включително военнопленници - Руската федерация държи военнопленници от текущи военни действия само от Украйна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Резултатът от истински такива проверки би показал картини като тази, припомнете си - Още: Неузнаваем от глад: Освободиха от плен похитения кмет на Херсон, отказал да сътрудничи на руснаците (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Русия мъчения изтезания военнопленници Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес