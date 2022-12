Русия се готви да ликвидира местния хелзинкски комитет

"В съда е регистрирано искане от Министерството на правосъдието на Руската федерация за ликвидация на обществени сдружения: ответник е Московската хелзинкска група. Датата на съдебното заседание все още не е определена", съобщават от съда във вторник. Съобщението бе разпространено от "Ройтерс", "Медуза", а и на сайта на организацията.

The Russian Ministry of Justice filed a lawsuit to "liquidate" the #Moscow Helsinki Group, the oldest human rights organization in #Russia. pic.twitter.com/JjD3a2PDaM