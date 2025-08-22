Войната в Украйна:

Какво се случва, ако не сменяте антифриза в колата си твърде дълго

22 август 2025, 09:19 часа 358 прочитания 0 коментара
Редовната смяна на охлаждащата течност изглежда като дреболия, но именно тя спасява двигателя от скъпи ремонти. Много шофьори смятат антифриза за "вечен" и отлагат подмяната му с години. Такова безразсъдство може да унищожи двигателя, категорични са експерти.

„Антифризът губи свойствата си по същия начин като моторното масло. Първоначално предпазва метала от ръжда, премахва топлината и предотвратява замръзването на системата. Но с течение на времето добавките изгарят, а самата течност се превръща в агресивна мръсотия“, обясняват механик с голям опит в ремонта на автомобили.

Според него различните модели имат различни изисквания. В някои автомобили течността трябва да се смени след година или след 25 000 километра. В други производителят определя ресурс до пет години или дори 250 000 километра. Да пренебрегнеш тези интервали означава да си играеш с огъня.

Практиката потвърждава думите на експерта. Негов клиент пристига в сервиза със стар седан, където антифризът не е сменян повече от седем години. Охладителната система запушена с ръжд, термостатът е задръстен и помпата тече. В резултат на това ремонтът, заедно с подмяната на главата на блока, струва на собственика огромна сума, която спокойно може да бъде спестена.

Ако антифризът остарее, тесните канали в радиатора и блока започват да се запушват. Топлината не се разсейва, температурата се повишава и в крайна сметка двигателят може да се задръсти. Това не е хипотеза, а ежедневната реалност на сервизните центрове.

Експертите напомнят едно просто правило: по-добре е да похарчите малка сума за нова течност, вместо да спестите пари, но по-късно да платите скъпо за основен ремонт.

 

Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
автомобил антифриз поддръжка на кола
