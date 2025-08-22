Новият алжирец в Левски ще прибира по 13 бона месечно на „Герена“

Поредното ново попълнение на Левски по време на летния трансферен прозорец Акрам Бурас трябва да се присъедини към тима в следващите дни. Офанзивният полузащитник ще премине тези дни задължителните медицински прегледи, след което ще подпише своя договор с клуба и ще бъде представен официално. Според информация на колегите от „Тема спорт“ северноафриканският футболист ще парафира контракт за три години с българския гранд.

Акрам Бурас ще парафира за 3 години с Левски

Левски ще плати на МК Алжер 400 000 евро за правата на Акрам Бурас. Алжирският клуб пък ще си запази 25 процента от следваща продажба на офанзивния халф. Самият полузащитник пък ще получава по 13 хиляди лева на месец на стадион „Георги Аспарухов“. Това е доста по-голяма заплата от тази, която е получавал до момента в родината си. Възнаграждението на Бурас обаче е далеч от това на най-скъпоплатените играчи на „Герена“. За сравнение Рилдо, който е под наем в Левски от португалския Санта Клара се разписа срещу около 20 хиляди евро на месец.

Халфът се възстановява от контузия

Акрам Бурас обаче няма да може да започне веднага подготовка с новия си отбор. Причината е, че в момента той лекува травма и не е напълно възстановен. Това означава, че той ще трябва да продължи лечението си на „Герена“ преди да започне тренировки със „сините“. Алжирецът е шестото ново попълнение на столичани, които до момента привлякоха Радослав Кирилов, Рилдо, Мартин Луков, Мазир Сула и Никола Серафимов.

