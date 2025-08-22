Натирен от ЦСКА: Усещаше се хаос в клуба, мотивацията ми бе много ниска

Бившият футболист на ЦСКА Зюмюр Бютучи се изказа много негативно за престоя си в българския гранд. Както е известно, националът на Косово бе освободен от клуба, след като влезе в остър спор с вратаря Фьодор Лапухов на тренировка, а след това и в пререкание с Душан Керкез. Това не се хареса на треньора и крилото бе пратено в дубъла. Наскоро договорът на фланговия играч с „армейците“ бе прекратен и той стана свободен агент.

След раздялата си с ЦСКА Бютучи даде интервю пред изданието „Aftenbladet.no“. В него косовският национал сподели, че в българския клуб се е усещал хаос, а самият той е имал много ниска мотивация да играе на добро ниво. Крилото бе категоричен, че просто не се е вписвал в тима на „армейците“ и затова е било по-добре да напусне.

„Просто не се вписвах там“

„Търся клуб и място, където отново да почувствам удоволствие. Искам нещо, което истински ме радва и вдъхновява. Отворен съм за всичко, но няма да отговарям на въпроси дали искам да се върна във Викинг. Не беше нищо повече от словесен спор, какъвто често се случва на тренировъчното игрище“.

„Имаше ужасни терени и стадиони. Освен това се усещаше хаос в клуба. Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия. Мотивацията ми беше много ниска. Просто не се вписвах там. Както вече казах, отворен съм за почти всичко. Включително и клубове от Елитсериен. Телефонът ми не спира да звъни. Бях в чужбина пет години и половина, но съм на добра възраст. Имам поне още пет добри сезона пред себе си“, каза Зюмюр Бютучи.

