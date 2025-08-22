Войната в Украйна:

Си Цзинпин ще е домакин на среща Путин - Гутереш

Китайският лидер Си Цзинпин ще бъде домакин на руския лидер Владимир Путин, на генералния секретар на ООН Антониу Гутереш и на лидерите на над 20 страни по-късно този месец, заяви днес Пекин, цитиран от Ройтерс.

Става дума за предстоящата среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която ще се проведе в китайския град Тянцзин на 31 август и 1 септември.

На срещата лидерите ще оповестят нови планове за задълбочаване на отношенията, каза на пресконференция високопоставеният представител на китайското външно министерство Лю Бин.

Срещата на ШОС ще се състои само няколко дни преди един от най-големите военни паради в Китай от години. Сред поканените на него са иранският президент Масуд Пезешкиан и индийският премиер Нарендра Моди, отбеляза Бин, цитиран от БТА.

"Колкото по-турбулентна и сложна става международната ситуация, толкова по-важно е за всички страни да укрепят единството и сътрудничеството", изтъкна китайският представител.

Срещата ще приключи с подписването и публикуването на декларация, уточни Лю Бин.

