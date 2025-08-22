Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите. Политическите лидери, с изключение на Борисов, също си траят. Търсят думите, докато проверяват кой им е осигурявал гласове в региона и дали пък нямат някой и друг дарител оттам. Хората са им скъпи. Техните. Това написа в профила си във Facebook журналистът Миролюба Бенатова след двата трагични инцидента по Черноморието.

Ето и какво още написа тя:

"Влиза се във фунията на съдебната система, от която близките на жертвите обикновено излизат сдъвкани и изплюти.

Междувременно става ясно, че жената, прегазена от 18-годишен шофьор на атв на тротоар в Несебър, е в клинична смърт. Детето й е в тежко състояние. Готвят се протести в Бургас, Пловдив и София.

Родителите на този шофьор са полицаи и има подозрения за начина, по който се води разследването.

Сигурно по този казус Борисов би питал каква работа имат децата и майките им по тротоарите, та да пречат на АТВ-тата", коментира журналистът.

И се възмущава, че всички депутатите мълчат.