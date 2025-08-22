Войната в Украйна:

Земетресение от 7,5 в протока Дрейк, предупреждения за цунами

Земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер бе регистрирано в протока Дрейк между най-южния край на Южна Америка и Антарктида, предаде Ройтерс, като се позова на Геоложкия институт на САЩ. Силният трус в протока, свързващ Тихия с Атлантическия океан, е станал на дълбочина от 11 километра, с епицентър на 700 километра югоизточно от аржентинския град Ушуая. Неговият магнитуд първоначално бе оценен още по-високо - на 8,2 по скалата на Рихтер.

Хидрографската и океанографска служба на военноморските сили на Чили издаде предупреждение за цунами за чилийската антарктическа територия. По-късно то бе отменено.

