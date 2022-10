Русия съобщи за 3 жертви след удара по Кримския мост, паника с храните и бензина на полуострова

Предполага се, че това са пътниците от лек автомобил, който е бил до взривения камион. Към момента от водата са извадени телата на двама души - мъж и жена, а самоличността им се установява, твърдят властите от Руската федерация.

Разследващите установиха собственика на камиона, който се взриви на Кримския мост. Той е жител на Краснодарския край в Русия. В момента се проучва маршрутът на движение на автомобила и друга документация.

Припомняме, че по-рано в събота бе взривена цистерна, тръгнала по моста от Краснодар към Керч, от което бе подпалена влакова композиция с гориво. Част от пътното платно на съоръжението падна във водата.

Руският съюз на застрахователите оценява щетите от експлозията на Кримския мост на 200-500 милиона рубли (6,4 – 16,1 млн. лв.).

