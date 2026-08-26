Президентът на Украйна Володимир Зеленски награди Илон Мъск с орден "Свобода". Според указа отличието се дава за "изключителни лични заслуги в защитата на човешкия живот и свободата, както и за развитието на отношенията между народите на Украйна и Съединените щати". Той е подписан на 26 август.

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Основният принос на Мъск за войната в Украйна е безплатното осигуряване на комуникации и интернет за войските и административните структури чрез сателитната мрежа Starlink. Това е един от ключовите елементи на комуникацията за украинските военни. Системата се използва, наред с другото, за планиране и осъществяване на атаки с дронове.

Основните разходи за нея се поемат от собствената компания на Мъск – SpaceX. Според оценки на самата компания, това струва над 120 милиона долара на час.

Руската армия, намираща се на територията на Украйна, също се опитва да използва Starlink. През януари 2026 г. SpaceX актуализира работните процедури за терминалите на Starlink в Украйна, така че към тях да могат да се свързват само потребители, регистрирани в Украйна и то в контролирани от украинската държава списъци.

През юли 2026 г. Зеленски се обърна към Мъск с молба да разреши на Украйна да използва системата Starlink на територията на Русия за поразяване на установки за изстрелване на балистични ракети, но до момента Мъск отказва да направи това.