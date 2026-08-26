Очевидна национализация: Русия тръгва на война с НАТО – защо директорът на ЦРУ отиде в Москва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Директорът на ЦРУ Джон Ратклийф е дошъл неочаквано в Москва не просто за да говори с руския диктатор Владимир Путин за Украйна, а и да го предупреди да не опитва провокация и каквато и да е военна атака срещу страна-членка на НАТО. Това твърди The Wall Street Journal – с уточнение, че Ратклиф е отишъл в Кремъл, представяйки разузнавателни данни, които сочат как Русия подготвя мобилизация и крои планове за различни сценарии, с които да тества колко НАТО е единна организация и дали всички негови членове биха помогнали при всички случаи на нападната една страна-членка. Вече многократно в различни медии се дискутира дали Путин ще нареди ескалация срещу НАТО и какъв би бил сценарият – от мащабна кибератака през саботажи и дори ограничена сухопътна военна операция или вариации на различни възможности.

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Пред The Wall Street Journal, бившият заместник-директор на Националното разузнаване на САЩ Бет Санър заяви, че Ратклиф вероятно се е срещнал с Путин, за да отправи предупреждение от рода на: "Знаем какво ще направите и е по-добре да не го правите". Известният журналист Майкъл Вайс, който е главен редактор на The Insider – създаденото от Роман Доброхотов издание, което работи и с българския журналист Христо Грозев, коментира в профила си в социалната мрежа "Х" визитата на Раклиф: "Ако трябва да се обзаложа, бих казал, че Ратклиф е в Москва, за да предупреди Кремъл да не ескалира срещу Европа/НАТО. Свързано е с американски разузнавателни данни, споделени с поляците, балтийските държави и скандинавците, и идва на фона на забележимо увеличение на предполагаемите саботажни операции на ГРУ и руска активност с дронове. Вижте Германия, България, Румъния и т.н. Ратклиф е и най-проукраинският служител в администрацията на Доналд Тръмп, отговорен за подпомагането на Киев при осъществяването на удари дълбоко в руския тил. Контекстът тук е важен: Бил Бърнс (тогавашният ръководител на ЦРУ) отиде в Москва през 2021 година, за да предупреди Путин да не нахлува в Украйна".

Украинското издание Insider.UA също извади своя версия защо Ратклиф е отишъл сега в Москва – да обсъди прекратяване на въздушните удари срещу рафинерии, кораби и пристанища и от страна на Украйна, и от страна на Русия, както и спиране на военните действия в Сумска и Харковска област, в пограничните райони, като първи стъпки към истинска деескалация във войната в Украйна.

Официално обяснение защо Ратклиф сега отиде в Москва, когато се говореше, че ще има нова визита на "мирните пратеници" на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, няма – само говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че визитата на Ратклиф била в рамките на контактите между американските и руските служби. Има и спекулации, че САЩ търсят помощ от Русия, за да излязат от блатото на войната в Иран, но стои въпросът какво тогава би искал Путин в замяна?

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Фактите обаче сочат, че вчера, преди идването на Ратклиф, Путин подписа 3 публични указа, но също и 3 секретни – секретните са отчетени в Правния портал на Руската федерация само като подписани и утвърдени от руския лидер, но не и какво е съдържанието им. Секретните укази са под номера 605, 606 и 607, посочва The Moscow Times. А предишният указ – 604, е изключително важен. С него Путин отвори вратата към национализация на който и да е частен бизнес в Русия, ако той уж не се е подсигурил да се защити срещу вражески (разбирайте украински) въздушни атаки. Ако е такова положението, то руската държава поема нещата в свои ръце и ще защитава въпросния бизнес, съответно и ще го управлява, при това без фиксиран краен срок, а по преценка на властта. Това значи, че руската държава ще може без проблеми да спечели от частни активи на който и да е бизнес в Русия – ОЩЕ: Капанът щракна: С нов указ Путин отвори вратата за масов грабеж

Че нещата с новия указа отиват на зле усети и самият бизнес в Русия. Ръководителят на Руския съюз на индустриалците и предприемачите Александър Шохин призова за преразглеждане на текста на указ 604 и поиска по-конкретни правила, предаде "Ведомости". Например – какво значи като критерии "неспособност за своевременно възстановяване", когато се говори за потенциална заплаха да пострадаш от въздушен удар. И още – ако държавата почне да те защитава и да ти управлява бизнеса, кой отговаря, ако все пак някой въздушен удар ти нанесе щети? Застрахователите ще плащат ли в такива случаи и при какви условия? Шохин поиска като по-логична мярка държавата да отдели средства в помощ на руския бизнес и особено по-важните отрасли, които да получат държавни пари, за да си осигурят ПВО защита, вместо Кремъл директно да почва да управлява който бизнес счете, че е рисков.

Всичко, което се случва в Русия, предполага допълнителна мобилизация на ресурси за война, а не намерение да се търси мир. Действията на Кремъл също предполагат това – в дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, представя по-широка картина на руски удари по гранични пунктове между Украйна и Молдова, извършени до този момент през август, 2026 година. Заключението – това е опит на Русия да прекъсне доставки за Украйна, включително военни. Според анализа, отделно това е и опит да се покаже на Молдова, че Западът няма да я защити ефективно. Дмитрий Песков категорично заяви, че Донбас е руски – и го направи точно преди Украйна да излезе с поредно предложение за мир, като отдавна Киев дава индикации, че би се съгласил Донбас да е свободна икономическа зона, управлявана от трета страна – ОЩЕ: Украйна предлага мир с 3 условия и отстъпки, а Русия води тайни учения за скорошна мобилизация (ОБЗОР – ВИДЕО)

🇷🇺 The Kremlin says Donbas belongs to Russia — once again refusing to do anything for peace



The day before, Zelensky said that together with U.S. and European officials, he had drafted a one-page document outlining realistic steps to end the war. It is expected to be presented… pic.twitter.com/8EPd0OSVI1 — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

Но в Русия, макар и бавно и засега само в социалните мрежи, недоволството се забелязва. Забелязва се и как руснаците плюс руската икономика все повече страдат от липсата на бензин. Търсенето на ценното гориво зад граница за една от държавите с най-големи резерви от петрол в света в лицето на Русия показва добре за какво става въпрос. Казахстанският министър на енергетиката обяви, че една от казахстанските рафинерии ще преработва петрол от Русия и ще доставя готови горива на Руската федерация. До 70% от произведения бензин и дизел е планирано за износ за Русия, а останалите 30% ще останат на вътрешния пазар на Казахстан – и собственикът на рафинерията можел да го направи, понеже не е под западни санкции, според обяснението (ВИДЕО).

The mother of a Russian soldier killed in the “special military operation” recorded an emotional appeal to Putin after she was unable to receive the compensation payment for her son’s death



The family’s original certificate was taken away, while officials refuse to pay the… pic.twitter.com/JhOBuqg4vG — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

Russians are facing gasoline shortages on the water as well. Dozens of motorboats and vessels have queued up at a floating gas station in Yakutsk. Due to fuel shortages, strict restrictions are in place: a limit of no more than 30 liters per boat, with a total ban on filling… pic.twitter.com/NXHu37hFMf — WarTranslated (@wartranslated) August 25, 2026

Meanwhile, the fuel crisis continues in Russia. pic.twitter.com/ozIhpcIZme — WarTranslated (@wartranslated) August 25, 2026

Украйна е готова да се съпротивлява

Според Euronews, Франция се готви да предприеме мерки и с тях да разшири възможностите Украйна да купува оръжия извън ЕС. Париж се стреми да гарантира, че по-голямата част от евросредствата, отпуснати на Киев, в крайна сметка ще бъдат използвани за развитие на европейско, включително френско, военно производство. Украйна поиска две изключения: за китайски компоненти за дронове и американски ракети-прехващачи Patriot, тъй като европейската индустрия все още не е в състояние да осигури необходимите обеми на доставки и срокове за доставка. Европейската комисия вече одобри и двете украински искания, признавайки, че Европа все още не разполага с достатъчен производствен капацитет в редица ключови области. Самият заем от 90 млрд. евро, одобрен от страните от ЕС през април, е разделен на 30 милиарда евро икономическа помощ и 60 милиарда евро военна помощ. Първият транш от 3,9 милиарда евро беше отпуснат за дронове, а по-рано тази седмица бяха отпуснати допълнителни 6,1 милиарда евро за покупки на оръжие. Според условията, делът на оборудването извън ЕС и Европейското икономическо пространство не може да надвишава 35% от общата стойност на закупените военни стоки. Допускат се изключения, ако европейски еквивалент не е наличен, не отговаря на непосредствените нужди на Украйна, не е в състояние да задоволи необходимите обеми, е твърде скъп или доставката отнема твърде много време.

AI or not? Zelensky reveals how the world’s first drone parade stunned European leaders



“Our partners thought it was AI — but it wasn’t AI,” the president said.



According to Zelensky, Ukraine showcased only 15% of its capabilities during the Independence Day parade. pic.twitter.com/05TOlhcUOB — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

Комисията по национална сигурност и отбрана във Върховната рада категорично обяви, че няма законодателни инициативи или дискусии, които да предвиждат задължителна мобилизация на жени – комисията публикува специално изявление на сайта на украинския парламент. А украинският военен канал "Офицер" коментира, че ще е крайно разумно горната граница за мобилизация в Украйна да е максимум 55 години, защото по-възрастни хора по-трудно се справят в най-търсените "специалности" - тези на пехотинец и на оператор на дронове – ОЩЕ: Равенството между половете значи и жените да служат: Бивш украински военен министър с призив (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 105 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 25 август е имало 203 бойни сблъсъка спрямо 209 на 24 август. Руснаците са хвърлили 270 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 36 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3122 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 80 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 498 FPV дрона, което е с около 550 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

36 руски пехотни атаки е имало в Покровското направление, където нещата не се променят, руската армия все така е далеч от Добропиля, най-западната точка от първата линия на отбрана в т.нар. украински крепостен пояс в Донбас. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 24 руски пехотни атаки. Интересен факт в сводката на украинския генщаб е, че има относително затишие в Славянското, Лиманското и Купянското направление – във всяко от тях за последните 24 часа е имало едноцифрен брой руски пехотни атаки.

Внимание заслужава дневният обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар" - с признание, че украинската армия чрез чуждестранни наемници е напреднала североизточно от Купянск, при Двуречна, както и че украинското знаме се веело в центъра на Лиман. За Двуречна има и геолокализирани кадри, които потвърждават казаното от Z-канала.

Ukraine's 23rd Assault Regiment says foreign troops of the R.U.G unit cleared a forest area southwest of Dvorichna and took control of northern Zapadne in the Kupyansk sector. The unit said the assault was part of operations in the Dvorichna area. #Ukraine pic.twitter.com/vOqAPwznlc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2026

Украинският военен анализатор о.з. Константин Машовец публикува анализ за направлението към Константиновка, което е ключово за развитието на войната. Той отчита, че в последно време има значителни руски тактически успехи в Константиновка – вече има руски позиции севеоизточно от сметището на града, като така се усложнява украинската защита от северозапад, откъм Часов Яр. Има и руски пробив до централния пазар в Константиновка, има и повече руски щурмови групи при жп гарата и в района на улиците "Бахмутска" и "Островска", в източните и югоизточните части на Константиновка, както и руски позиции до Първа градска болница. "В същото време Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да държат позиции в северната и северозападната част на града, пътния възел и надлеза в района на улица "Емелянова", както и района на градското средно училище № 2 и няколко квартала южно от него. Всъщност украинските части в момента уверено контролират само северната част на града, като са изтеглили основните сили от западната (централната) и югоизточната част на града към източния бряг на река Кривой Торец", казва Машовец, с уточнение, че украински войници все още действат в западната и югоизточната част на Константиновка. И заключва – руската армия усилва натиска по фланговете и увеличава войниците вътре в града, но още не е успяла да вкара основните си части в това направление в самата Константиновка. Машовец добавя, че както изглежда украинската съпротива е достатъчна, за да забави много руската армия в превземането на Константиновка и така да си осигури важна отправна точка за атака на агломерацията Славянск – Краматорск.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 162 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 134 дрона, има удари от преминали през украинската ПВО руски безпилотни системи на 18 места. Същевременно назначеният от руснаците т.нар. губернатор на Севастопол Михаил Развожаев твърди, че тази нощ руската ПВО свалила 3 крилати ракети "Фламинго" – ОЩЕ: Отново: Украйна подпали поредна руска рафинерия и складова база на Wildberries (ВИДЕО)