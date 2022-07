Русия удари хотел и жилищна сграда в Бахмут, има жертви

Руснаците също така са изстреляли три ракети по Торецк и една по Авдийвка. Там няма данни за жертви. Обстрелът в цял Донецк продължава – в момента там се водят най-тежките сражения.

⚡️ Russia hits hotel, residential building in Bakhmut in Donetsk Oblast, killing civilians.



The number of casualties is yet unknown. A rescue operation is currently underway, according to Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko.



Photo: State Emergency Service. pic.twitter.com/25DizbLbBi