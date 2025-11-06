Войната в Украйна:

Русия: Западът ще взриви най-голямата АЕЦ в Европа и ще ни обвини

Руската Служба за външно разузнаване (СВР) заяви, че Западът подготвя саботаж на най-голямата в Европа ядрена електроцентрала - Запорожката, която е окупирана от Русия от 2022 г. - и смятат да обвинят за това Москва. Съобщението се появи на сайта на СВР. Информацията се разпространява днес от руските медии, начело с "Парламентская газета" - официалното издание на Съвета на Руската федерация, в което се публикуват приетите федерални закони и други нормативни актове.

В съобщението се казва, че саботажът щял да стане чрез разтопяване на активните зони на реакторите. И се уточнява, че британски анализатори били изчислили, че евентуална авария би довела до радиоактивно замърсяване и в ЕС  - в страните близо до украинската граница и "на територии, контролирани от Киев".

"Данните от специално проведено компютърно моделиране показаха, че като се вземат предвид движенията на въздушните маси, жителите на контролираните от Киев райони и гражданите на страните от ЕС в близост до западната граница на Украйна ще се намират в зоната на разпространение на радиоактивните частици", заявяват от руското разузнаване.

Саботажът щял да бъде необходим, "за да промени ходът на украинския конфликт, който е негативен за западняците, и общественото му възприятие на Запад", е подчертано в съобщението.

Западът иска да представи по такъв начин планирания саботаж в Запорожката АЕЦ, че обществеността "да застане недвусмислено на страната на Киев" при търсене на виновника за саботажа. 

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
