Руска пропагандистка предложи бесилки за недоволните в окупираните територии (ВИДЕО)

Само това би решило войната: Пропагандистката Симонян призова за ядрен взрив в Сибир (ВИДЕО)

"Някои имат антидепресанти, автотренинг, самопсихотерапия - това са бесилки. Всички те се виждат палачи", каза още Симонян.

Още: За призиви за геноцид на украинците: Киев обяви за издирване пропагандистката Симонян

Симонян даде пример с граф Михаил Муравьов, наричан още "Мравката палач". Той е известен в историята с жестокостта си при потушаването на полското въстание през 1863 г. И досега не е известен броят на убитите от него.

"В историята ни има граф Муравьов, палачът. Той е бил роднина на обесеният декабрист Муравьов и често му го напомняли, а той казвал: "Аз не съм от онези Муравьови, които ги бесят. Аз съм от тези Муравьови, които бесят..." Та, точно от такива палачи имаме нужни. А онези нека си останат там, където са се приземили и да се наливат в баровете си", отсече Симонян и допълни, че "тази дисциплина" е необходима за хората в окупираните от Русия украински територии.

Editor-in-chief of the Russian state-controlled broadcaster RT and pure propagandist Margarita Simonyan calls for those who disagree with Russian policy to be hanged in the occupied territories. pic.twitter.com/jka0HFIgvD