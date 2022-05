Руска тв водеща обяви края на "специалната операция" в Украйна и назова следващата цел

Сега, по думите ѝ, следващата стъпка е "демилитаризацията" на цялото НАТО.

"Специалната операция на Руската федерация в Украйна приключи, в смисъл че започна истинска война, при това Третата световна война. Ние сме принудени да се справим с демилитаризацията не само на Украйна, но и на целия Северноатлантически алианс", казва Скабеева.

Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна от 24 февруари руските войски са загубили 30 350 военнослужещи, хиляди единици военна техника и авиация.

Във връзка с катастрофалните загуби Кремъл е започнал скрита мобилизация и насилствено принуждава жителите на окупираните територии на Донбас да се присъединяят към „армията“.

За 96 дни от войната руснаците окупираха Херсон, Бердянск и Мелитопол. Във всички останали посоки нашествениците нямат основание да обявяват победи.

Наскоро полковникът в оставка Михаил Ходарьонок каза на живо "неудобната истина" за войната с Украйна в токшоуто на Скабеева.

In an extremely rare moment of candour on Russian state TV today, defence columnist Mikhail Khodaryonok gave a damning assessment of Russia's war in Ukraine and his country's international isolation. It's fairly long but worth your time so I've added subtitles. pic.twitter.com/0mr7WAgSx6