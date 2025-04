Руски бивш военен съсипа руската пропаганда: Леем тонове кръв и казваме на това "победа" (ВИДЕО)

Руските пропагандисти все по-сериозно задават въпроса дали руската армия всъщност побеждава в Украйна.

"По телевизията – да. Но в реалността напредваме на цената на тонове кръв. И висшето ни военно-политическо ръководство не осъзнава мащаба на загубите ни. Много ми е сложно да използвам думата "побеждаваме" за това, което става на фронта, предвид цената, която плащаме", коментира Максим Климов, капитан трети ранг от запаса на руската армия.

Руският военен от запаса изрично подчерта и какво счита за най-голямото безумие от руска страна що се отнася до пролятата кръв, при това на собствените ѝ войници. Конкретно - станалите много популярни особено напоследък руски щурмове с мотоциклети (мотори) - ВИДЕО, 18+, показващо такъв щурм.

"Особено като събираш пари от войиците да ги купуват – и то хора, които никога не са карали мотор, а на следващия ден ги пращаш в открито поле без никакво прикритие от нашата артилерия. И защо без прикритие от артилерията, дори и да стреля неточно, тя все пак ограничава полето на работа на украинските оператори на FPV дронове? Само че някой вече е докладвал, че щурмуваните позиции са вече превзети – затова няма артилерия (в подкрепа на руските щурмоваци, защото по доклад позициите са вече превзети и ако някой поиска артилерия за подкрепа, ще признае, че е излъгал в доклада)", заключва Климов - Още: Димящи купища руски танкове и БТР-и на скрап: Резултатът от три масирани атаки (ВИДЕО).

Russian military experts are growing uneasy about the true state of the RF army's "successes." Assessing the staggering losses and dubious methods behind them, insiders suspect the top brass and political leadership are clueless about the grim reality unfolding on the ground. pic.twitter.com/3QYOKFMDOf