Руски дипломати: Нашите войски нямат химически оръжия, унищожили сме ги през 2017 г.

Тези твърдения, отбелязва посолството, "са стриктно предназначени да създадат необходимия пропаганден ефект и не са подкрепени с нито едно доказателство".

От посолството твърдят, че „руските въоръжени сили нямат и не могат да разполагат с никакви химически бойни агенти“, тъй като „Русия унищожи всичките си запаси от химически оръжия през 2017 г. и напълно изпълни задълженията си по Конвенцията за химически оръжия (CWC)“. И продължават, че Съединените щати не са изпълнили задълженията си според Конвенцията, което "представлява реална военна заплаха".

В публикацията се казва още, че руското министерство на отбраната е получило "потвърдени данни", че украинските радикали планират провокации с използването на химикали, за чийто произход няма съмнение.

Припомняме обаче, че през 2018 г. Русия се разгневи на решението за разширяване мандата на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО). Тогава организацията прие решение, с което заклейми използването на химическо оръжие от държави или частни субекти, а страните членки гласуваха да й се дадат по-големи правомощия в разследванията за употреба на такива оръжия (при това в райони, където има руски военни - като Сирия). Тогава Русия се обяви категорично против.

