Подозрения, че Русия използва зарин срещу полка "Азов" в Мариупол

Билецки допълва информацията и с видеосъобщение. В него той казва, че прилагането на химическо оръжие от Русия е доказателство, че тя не може да превземе с други средства Мариупол, както и да унищожи неговите защитници.

По-рано от Донецката народна република (ДНР) обявиха, че в града ще бъде стартирана "химическа войска".

Според представители на "Азов" вечерта на 11 април руските военни разпръснали "отровно вещество с неизвестен произход" над Мариупол с помощта на дрон. Трима от пострадалите развили проблеми с дишането и вестибуларно-атактичен синдром (замайване, загуба на координация, пристъпи на гадене и нарушена реч, причинени от проблеми с мозъчното кръвообращение). Сега те се чувстват задоволително.

Ден по-рано представителят на народната милиция на ДНР Едуард Басурин заяви, че украинските военни, които са намерили убежище в мариуполския завод "Азовстал", трябва да бъдат "опушени". Според него за това е необходимо "да се обърнем към химическите войски".

След подобно изявление президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия може да използва химическо оръжие в Мариупол. „Обмисляме това възможно най-сериозно“, подчерта той.

Бившият научен сътрудник от Академията на науките на Беларус Сергей Бесараба смята, че в града може да е приложен зарин или циклозарин - това са химически бойни нервно-паралитични вещества.

През 2017 г. Русия обяви, че е унищожила напълно запасите си от зарин, но има подозрения, че руските войски са го използвали в Сирия.

Първите признаци на излагане на зарин (и други нервно-паралитични вещества) са секрет от носа, задръстване на гърдите и свиване на зениците. Малко след това се затруднява дишането, появява се гадене и повишено слюноотделяне. Тогава жертвата напълно губи контрол над функциите на тялото, повръща, възникват неволно уриниране и дефекация. Тази фаза е придружена от конвулсии. Накрая жертвата изпада в коматозно състояние и се задушава в пристъп на конвулсивни спазми, последвани от спиране на сърцето.

В ранните часове на 12 април говорителят на Пентагона Джон Кърби заяви, че ситуацията се следи отблизо, но все още няма потвърждение. Говорителят на Държавния департамент на САЩ Нед Прайс отбеляза, че това може да са несмъртоносни химически оръжия, използвани в Русия за потушаване на безредици. Например сълзотворен газ, смесен с отровни вещества.

Великобритания проверява твърденията за химическа атака в Мариупол

Британският външен министър Лиз Тръс каза, че информацията "спешно се проверява". Тя отбеляза, че всяко използване на химическо оръжие "ще бъде безжалостна ескалация на този конфликт и ние ще поискаме отговор от Путин и неговия режим".

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.