Руски дрон порази украински МиГ-29 (ВИДЕО)

С помощта на най-дорбия си дрон "Ланцет", руснаците успяха да ударят украински изтребител МиГ-29. Ударът е извършен на военно летище при Кривой Рог, родният град на украинския президент Володимир Зеленски. Дистанцията е 65-70 километра от най-близките руски позиции в Украйна.

Операцията е заснета на видео - от кадрите се вижда, че дронът уцелва МиГ-а в предната част, при носа. Ударът едва ли е разрушил непоправимо машината, но щети и то немалки има:

Военни уроци: Как трябва да се бие Украйна срещу Русия (ВИДЕО)

#Ukraine: A Ukrainian MiG-29 fighter aircraft was damaged by a Russian Lancet loitering munition at the airfield of Kryvyi Rih.



The closest Russian positions are located more than 65 kilometers away. pic.twitter.com/2plF7i6aMH