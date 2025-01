Руски ядрен ледоразбивач претърпя зрелищна катастрофа (ВИДЕО)

Един от 8 атомни ледоразбивача, които Русия има и използва за разбиване на лед в Северния ледовид океан и за да държи отворени пристанищата си по Северния морски път, претърпя зрелищна катастрофа. Става въпрос за ледоразбивача "50 години победа" - той е кръстен на победата във Втората световна война, която в Русия наричат Велика отчествена война.

Onboard footage of the Russian nuclear-powered icebreaker 50 Years of Victory sailing directly into a Russian cargo ship in the Kara Sea. The collision tore a hole in the icebreaker’s bow. https://t.co/HUJb5au6z7 pic.twitter.com/1Iykpzr6Dl

Появиха се и видеокадри от случилото се и на тях се вижда, че ледоразбивачът се блъска в друг кораб. Кадри след случилото се показват много значителни щети по борда на ледоразбивача. Всъщност пораженията са в близост до носа: Путин с автогол: Ядреният ледоразбивач „Русия“ не може да бъде построен заради разрушен украински завод

The Russian nuclear-powered icebreaker 50 Years of Victory suffered a major collision in the Kara Sea today, losing a sizable chunk of its bow.



Russia operates 8 of the key icebreakers to clear its ports, with the recent sinking of the Ursa Major delaying a replacement unit. pic.twitter.com/8w5txLHTzP