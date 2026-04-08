Примирието с Иран, обявено от американския президент Доналд Тръмп, се обсъжда активно днес в руските z-канали в Telegram. Страховете са, че това е някаква измама, а в действителност Тръмп замисля да използва украинските сили като скрит "коз", който да му помогне в конфликта с Ислямската република. Такива опасения изказа, например, Александър Сладков, бивш военен, кореспондент от военни зони, работил дълги години за руската държавна телевизия "Россия 1" и отразявал войните в Чечения, Грузия, Донбас, а сега и пълномащабната война в Украйна.



Ето какво пише той в телеграм канала си на 8 април:

"Обявеното от Тръмп примирие с Иран е вероятно защото САЩ искат да забавят конфликта чрез измама до края на войната в Украйна. Американците да имат време да се запасят с боеприпаси и да изчакат да се освободи най-боеспособната им прокси-армия (украинските въоръжени сили ВСУ), която след това да тръгне да превзема Иран. След края на войната в Украйна Пентагонът ще си вземе украинската армия, ще я транспортира в Европа, в Африка и с помощта на гигантска украинска ЧВК (частна военна компания) ще атакува по планетата Земя, там където Вашингтон си поиска."

