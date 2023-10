Руски удар по пощенски склад в Украйна уби шестима (ВИДЕО)

Шестимата убити при атаката са работници в депото на "Нова поща", разположено в село Коротич в покрайнините на град Харков, каза областният управител Олег Синегубов.

"Пострадалите на възраст между 19 и 42 години са получили охлузни рани и наранявания от взрив", каза той.

Още: Нова порция жестоки руски загуби при Авдеевка, боевете при Днепър не спират (ВИДЕО)

От ранените, лекувани в болница, седем са в тежко състояние, каза Синегубов и добави, че "лекарите се борят за живота им". По-късно районната прокуратура актуализира броя на ранените на 17.

Our colleagues spent their last seconds alive helping - sorting parcels with medicine and humanitarian aid for the civilian suffering from the war. The russia destroyed a civilian building and should be convicted of war crimes. Please, spread the word #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2GkIlE2FRp