Станка Златева се срещна със спортния министър - нито дума за разногласията с борците от ЦСКА

Ръководството на Българската федерация по борба начело със Станка Златева проведе работна среща в Министерството на младежта и спорта (ММС) по покана на служебния министър доц. Димитър Илиев и на служебния заместник-министър проф. Даниела Дашева, съобщиха от спортната федерация. В дългото съобщение, публикувано във Фейсбук страницата на БФБорба, не става и дума за това дали е бил повдигнат най-актуалният въпрос: разногласията с националните състезатели по борба от отбора на ЦСКА.

БФБорба и спортното министерство се обединиха за "активен диалог" в името на борбата

Както е известно, в продължение на година част от състезателите на ЦСКА нямаха право да участват на международни първенства, тъй като имаха разногласия със Станка Златева и действащото ръководство на федерацията. Причината бе изискването на БФБорба за централизирана подготовка без личните треньори на състезателите от ЦСКА, които пък настояваха да могат да тренират под ръководството на Сослан Фарниев. Накрая все пак бе направен компромис, като Кирил Милов и Семен Новиков бяха допуснати до участие на Европейското първенство, но без личните си треньори.

Сега от БФБорба съобщиха, че са обсъдили със спортния министър "ключови теми, свързани с развитието на борбата в България". В края на информацията се споменава, че участниците в срещата са се обединили около необходимостта от "продължаване на активния диалог и сътрудничество с цел устойчиво развитие на българската борба и достойно представяне на международната сцена", като вероятно с това се визира диалогът между федерацията и състезателите на ЦСКА.

Ето какво съобщиха от БФБорба:

"От страна на БФ Борба в срещата участваха председателят Станка Златева, заместник-председателят Кирил Вътев, генералният секретар Белчо Горанов и старши треньорът на националния отбор по класическа борба Стефан Тошев.

По време на разговора бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на борбата в България. Основен акцент бе поставен върху гарантиране на държавното финансиране за клубовете по борба в цялата страна, което е сред водещите приоритети на Станка Златева и екипа й като ръководители на федерацията. Г-жа Златева подчерта значението на устойчивата подкрепа за клубната мрежа в България като основа за изграждането на бъдещите български национали и постигането на високи спортни резултати на Олимпийски игри и на световни и европейски шампионати.

Специално внимание бе отделено на организацията на европейските първенства по борба, на които България ще бъде домакин до края на месеца в Арена Самоков:

Европейско първенство за кадети (U17): 11–17 май 2026 г.

Европейско първенство за момчета и момичета (U15): 20–24 май 2026 г.

Организатор на шампионатите е БФ Борба съвместно с Международната федерация по борба (UWW) и с подкрепата на ММС.

По време на работната среща бяха разгледани и аспектите по подготовката, логистиката и международната координация, необходими за успешното провеждане на шампионатите.

В рамките на разговора бе направен и анализ на представянето на националните отбори на наскоро завършилото Европейско първенство по борба 2026 в Тирана. България завърши с впечатляващо представяне, спечелвайки общо 6 медала и заемайки четвърто място в класирането по отличия. Активът на националите ни включва 1 златен, 2 сребърни и 3 бронзови медала.

Министър Илиев и зам.-министър Дашева поздравиха председателя Станка Златева и ръководството на федерацията за постигнатите успехи и спечелените отличия, като изразиха подкрепа за бъдещите инициативи и развитието на спорта.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от продължаване на активния диалог и сътрудничество с цел устойчиво развитие на българската борба и достойно представяне на международната сцена."

