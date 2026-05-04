Мицкоски "бърза бавно" с Коридор 8: Новини ще има през 2029 г.

Македонският премиер Християн Мицкоски се хвали с добри новини за изпълнението на "Бързата железница" по Коридор 10, но и уверява за "неотслабваща скорост" по проекта за Коридор 8, става ясно от материал на официоза на властта в Скопие "Нова Македония". От думите му обаче отново става ясно кой е приоритетният коридор на министър-председателя на държава-член на НАТО, каквато е Северна Македония. По-скоро той "бърза бавно" за Коридор 8, докато догодина изглежда ще има новини около връзката със Сърбия по Коридор 10.

Знаем, че връзката между китайското карго и Паневропейския транспортен коридор 10 е ключов елемент от геостратегическите интереси на Китай за бърз и ефективен достъп до европейските пазари. Коридор 8 обаче се явява геополитическа и икономическа алтернатива и на практика застрашава доминиращата роля на сръбското трасе. Това изглежда е причината за въвличането на Скопие в сръбско-унгарското споразумение. Северна Македония обаче е член на НАТО, а Коридор 8 освен транспортна връзка между България, Северна Македония и Албания е и логистичен коридор за колективна отбрана на Алианса.

Добрите новини за Коридор 10

Според материала на "Нова Македония" - македонският премиер очаква изпълнението на проекта „Бърза железница" по Коридор 10 да започне в началото на следващата година, след като след приключване на предпроектните проучвания бъде подписан договор с потенциален финансист.

Бърза бавно с Коридор 8

Мицковски подчерта, че дейностите по изграждането и модернизацията на Коридор 8 продължават, където в железопътния участък очаква завършването на планираните проекти за железопътната линия до България и за модернизацията на железопътната линия от Скопие до Кичево до 2029 г.

"Този проект се изпълнява с неотслабваща скорост и очаквам да бъде завършен от Кичево до границата с България най-късно до 2029 г.", каза Мицковски.

Припомняме, че наскоро Белград, Скопие и Будапеща са подписали споразумение, което изглежда е насочено срещу Коридор 8. Става въпрос за тристранно споразумение между националната държавна товарна железопътна компания на Сърбия Srbija Kargo с товарните железници на Унгария и Северна Македония, съобщи платформата за железопътни новини Railmarket. Официалната версия е синхронизиране на железопътните товарни превози между Централна Европа и Балканите.