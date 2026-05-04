Четири случая на морбили са потвърдени за седмица в Ловешко

През изминалата седмица лабораторно са потвърдени четири случая с морбили, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч.

Два от тях са в Ловеч – дете на 4 години, което не е имунизирано, и 33-годишен мъж, който има поставени необходимите имунизации.

Потвърдени са и пробите на 2-годишно дете от луковитското село село Бежаново и дете на една година от Луковит.

От здравната инспекция съобщиха още за БТА, че децата не посещават детско заведение. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Първият установен случай на морбили в област Ловеч е от 27 март. По данни на РЗИ до момента са заболели 17 души.

