Напрежение в Реал Мадрид: Арбелоа реагира остро на атаките срещу Мбапе

04 май 2026, 15:08 часа 458 прочитания 0 коментара
Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа бе притиснат да отговори на острите критики към френския нападател Килиан Мбапе след срещата с Еспаньол, в която “кралете” надвиха опонентите си с 2:1 в 34-тия кръг на испанската Ла Лига.

Арбелоа не се съмнява в ангажираността на Мбапе въпреки вълната от недоволство в Мадрид

Мбапе си навлече гнева на феновете след като по време на възстановяването си от контузия избра да прекара време в Италия и се завърна в Мадрид минути преди началото на мача. Решението му предизвика сериозна вълна от недоволство и се превърна в основна тема на пресконференцията след мача.

“Цялото планиране за контузените играчи се наблюдава и управлява от медицинския щаб на Реал Мадрид. Те са тези, които контролират кога някой трябва да бъде във "Валдебебас" и кога не. Оттам нататък всеки прави каквото сметне за добре в свободното си време. В това не мога да се меся. Не се съмнявам в ангажираността на нито един от моите играчи. Вярвам, че всички знаят колко важни са тези мачове за нас, разбират какво представляват, къде се намират и какъв късмет имаме да сме в Реал Мадрид”, отговори Арбелоа.

"Как да оценя мача му? Лесно е – той отново изигра страхотен мач, вкара два гола и беше лидер в атака. Пълна заплаха всеки път, когато поеме топката – агресивен, интелигентен, смел и постоянен. Смених го, за да го запазя, защото не исках да рискувам отсъствието му в "Ел Класико". Той свърши и огромна работа в защита, за което винаги съм му благодарен. Той е роден лидер, съотборник, когото всички обичат, и страхотен човек. Много съм горд, че ми е играч. Имам огромен късмет. Талантът сам по себе си не е достатъчен", коментира треньорът за ролята на Винисиус Жуниор в успеха на мадридчани.

"Не сме изградили Реал Мадрид с играчи, които излизат на терена, облечени в смокинги, а с такива, които завършват мача с фланелки, пропити с пот, кал, усилия и саможертва. Когато най-добрите играчи в света дойдат тук и разберат какво е Реал Мадрид, тогава талантът се обединява с ангажираността. Това ни прави най-добрия отбор в света", завърши той.

Жанина Колева
