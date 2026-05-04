Излъгали я, че лекуват внучката й: 90-годишна жена стана жертва на ало-измамници

Жена на 90 години от троянското село Гумощник е станала жертва на телефонна измама, съобщиха от ОДМВР-Ловеч. Около 19:00 часа на 30 април жената е получила обаждане от мъж, представил се за лекар, който лекува внучката ѝ. По думите му за успешното възстановяване на пострадалата било необходимо спешно да се съберат и предадат всички налични пари и ценности. Разговорът е продължил повече от два часа, уточняват от полицията. Възрастната жена събрала 2850 евро, поставила ги в чанта и, следвайки указанията, ги предала на двама непознати мъже. След подадения сигнал в Районното управление на МВР в Троян незабавно са предприети издирвателни действия. Установени и задържани са двама мъже – 40-годишен от село Горно Трапе и 26-годишен от Троян.

Върнали парите доброволно

Снимка МВР

Те са върнали доброволно 2650 евро от получената сума. Пред полицейските служители задържаните заявили, че са били наети за работа през обява в социалните мрежи.

По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Троян. Работата по изясняване на съпричастността на двамата към извършената телефонна измама продължава.

В края на март 84-годишна жена от троянското с. Чифлик даде близо осем хиляди евро на телефонен измамник, припомня БТА.

Месец преди това троянската полиция предотврати опит за измама на 74-годишна жена от село Орешак. В този случай възрастната жена бе предоставила 6510 евро и 2160 британски паунда на мними полицаи за „специализирана операция“, но след установяването на т.нар. муле парите бяха иззети.

