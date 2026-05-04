Изненада! Камерън Диас стана майка за трети път

Камерън Диас и Бенджи Мадън са станали родители на трето дете. Мадън сподели новината в Instagram в понеделник, 4 май, като публикува снимка на пиратски кораб с надпис "Наутас Мадън" под нея. "Камерън и аз сме щастливи, развълнувани и се чувстваме толкова БЛАГОСЛОВЕНИ да обявим раждането на третото ни дете, Наутас Мадън. Добре дошъл на света, сине!!", написа певецът от Good Charlotte под снимките.

Освен рисунката на кораба, Бенджи сподели и рисунки на кардинал, саксийно растение и други. "Обичаме живота с нашето семейство – децата ни са здрави и щастливи, и сме благодарни! Забавляваме се страхотно. Изпращаме най-добрите си пожелания – семейство Мадън", добави Бенджи.

Още: "Велика среща": Антонио Бандерас прегърна Радина Кърджилова (СНИМКИ)

Личният живот си е личен

Двойката е известна с това, че пази личния живот на децата си в тайна, като не споделя снимки с тях онлайн и не говори за тях в интервюта. Те са родители и на 6-годишната си дъщеря Радикс Уайлдфлауър Мадън и на 2-годишния си син Кардинал Мадън. След раждането на Кардинал през 2024 г. източник сподели пред PEOPLE, че 53-годишната Диаз и 47-годишният Бенджи се чувстват "повече от щастливи" да посрещнат второто си дете.

Снимка: Getty Images

И макар да се въздържа да говори за децата си, Диаз е откровена по отношение на майчинството и решението си да има деца на по-късна възраст. "Жените, които имат деца на възрастта на моите деца, са буквално с 20 години по-млади и това е интересна ситуация, защото аз не съм на тази възраст", каза тя по време на интервю през март 2022 г. с Мишел Висаж от BBC Radio 2, пише "People".

Още: Камерън Диас: Годините извън киното бяха най-хубавите в живота ми