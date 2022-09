Оценка: Украинците хванаха по бели гащи руснаците в Харков. Путин обезценява доклада на МААЕ за АЕЦ Запорожие

Основните цели пред украинците – Купянск и Изюм, и ако те бъдат постигнати, то руският план за завладяване на Донбас чрез обкръжение откъм Изюм от север и Херсон и Запорожието от юг ще бъде провален. След удара по Балаклея е имало директни украински обстрели, вероятно с HIMARS, по руски позиции в Купянск и Изюм. Вече има сериозни дискусии сред руските военни блогъри в Телеграм (например "Ридовка") дали всъщност истинската украинска контраофанзива не е в Харовска област, а действията в Херсонска област са просто за отвличане на вниманието. Има и данни, при това от руски източник, за украински диверсионни операции на терен на изток от река Северски Донец, в контролираната от руснаците зона на Харковска област.

Другият важен акцент в доклада е как руският президент Владимир Путин опита да лъже и да обезцени доклада на МААЕ за АЕЦ Запорожие. Путин публично заяви, че в ядрената централа има само оборудване на Росгвардия, но части на Росгвардия доказано бяха използвани във войната в Украйна като армейски части и предвид всички сателитни снимки и видеа в последните месеци е пределно ясно, че говорим за разполагане на тежко руско оръжие в най-голямата централа в Европа. Междувременно кметът на Енердогар Дмитро Орлов съобщи, че руски обстрел е повредил подстанцията Луч и това води до постоянни прекъсвания на подаването на ток за града.

Според сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия, за изминалото денонощие руснаците са изстреляли 10 ракети и са направили 22 въздушни удара по украински цели. Основният обстрел е по точки, важни за защитата на Бахмут (Донецка област) – Северск, Краматорск, Зайцево, Соледар, Бахмутско, самият Бахмут. Няма украински данни за голям руски напредък в това направление – последното известно е, че руските сили установиха плацдарм от покрайнините на Горловка за атака към Зайцево. Руското военно министерство официално обяви и, че село Кодема (на 13 км от Бахмут) е превзето. В направлението при Авдеевка (в тила на град Донецк) руснаците се бият буквално улица за улица, за да завладеят Маринка, което още не е станало. Украинците казват и, че са нанесли удар по селскостопанското предприятие "Украйна" в село Сладководно, Запорожка област и с този удар са убити голям брой руски войници и е унищожен голям брой военна техника, като се прави оценка на щетите. Украинската оценка за убитите руски военни за денонощието е за 640 жертви! А в Twitter се появиха нови кадри от експлозии в руския град Белгород – Белгородска област е гранична с Украйна, откъм Харковска област.

Същевременно украинското командване "Юг" посочва, че между 6 и 7 септември украинските сили в Херсонска и Запорожка области са нанесли над 250 артилерийски удара по руски позиции. Основните цели са около град Херсон (Чернобаевка отдавна редовно бива обстрелвана, тъй като е основна логистична точка за руснаците) и при Нова Каховка – там, при местния ВЕЦ, има възможност за преминаване на река Днепър, но постоянните украински удари я затрудняват и елиминират. Де факто мостът при ВЕЦ-а вече е срутен, което стана ясно още преди над денонощие. Има и геолокализирани кадри за украински удар на 10 километра от Херсон. За изминалото денонощие са поразени два руски оръжейни склада в Николаев, убити са почти 110 руски войници, казват от "Юг".

Руската държавна агенция Интерфакс съобщава и за взривен щаб на проруското движение "Ние сме с Русия", което е известният на всички параван на Кремъл за "гражданска инициатива" за провеждане на референдуми за присъединяване на окупираните от руснаците украински територии към Руската федерация. Това се потвърждава и от украинския кмет на града Иван Федоров. Има и съобщение, че Росгвардия арестувала 137 души и открила 25 тайника с оръжия в Херсонска и Запорожка области.

#Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/0oG7M80SST