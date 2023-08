Руските загуби на военна техника: Модерните оръжия и ПВО в Украйна работят (ВИДЕО)

Войната в Украйна много ясно показа колко важно е да имаш модерно оръжие – а западните образци си остават ненадминати. Практиката на фронта в Украйна го показва – с по-малко на брой тежки оръжия украинците спряха много по-внушително въоръжената като количество, но не и като качество руска армия и дори вече правят трета контраофанзива.

Поредна серия от видеоклипове добре демонстрира какво могат модерните тежки оръжия. На първо място – американската система за залпов огън HIMARS унищожава цели четири руски гаубици Мста-С:

The AFU destroyed four Msta-S SAU in Donetsk region with the help of HIMARS, Ukrainian media reported. pic.twitter.com/3JT2vO1yZ0

Не му се разминава и на един от най-модерните образци сред руските танкове – Т-90М. В долното видео можете да видите какво е причинено на една такава бронирана машина с дронове:

Epic destruction of Russia's newest tank T-90M



The occupants were trying to hide from Ukrainian drones and did not notice the cliff behind them. As a result, their tank went down and overturned. pic.twitter.com/PjYuph1mqx