Френски ракети застигнаха руски генерал в Луганск: Вътрешни източници

Атаката стана факт снощи, като първоначално не беше ясно какво е ударено: Взривове в окупираната Луганска област: Руски военни бази ли са поразени, или склад с гориво? (ВИДЕО)

"Досье Шпиона" е първият източник, който дава такива подробности в случая - но в миналото каналът доста често изкарваше данни за неприятни за режима на руския диктатор Владимир Путин новини. Последният случай - потопяването на ракетоносеца "Циклон" след украинска атака с американски ракети ATACMS: Украинският генщаб официално: Русия остана без последния си носител на крилати ракети в Крим

Сега "Досье Шпиона" посочва, че в Луганск е ударена т.нар. Академия на МВР, разположена в село Юбилейно. Използваните ракети са SCALP - френската версия на ATACMS и на британските Storm Shadow.

Т.нар. Академия на МВР е била използвана като команден пункт от Южното направление на руската армия в Украйна. По време на нападението в сградата се е провеждало събрание.

Два източника, несвързани помежду си, съобщават, че генерал Анашкин е бил ранен, посочва "Досье Шпиона": Украйна удари военна база с ATACMS и дронове: Има загинали и ранени руски военни (ВИДЕО)

Information emerged about the consequences of yesterday's missile attack on occupied Luhansk.



According to the usually well informed channel Dos'ye Shpiona, a building -used as a command post for the Russian Southern Group of Forces- beloning to the 'Ministry of Internal Affairs… https://t.co/rFlU61svMs pic.twitter.com/lxAXEr8ehL