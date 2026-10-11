Руслан Трад: Доклади на службите са категорични, че Русия е ударила корабите в Черно море

"Атаките срещу търговски кораби в Черно море са част от стратегията на Москва за ограничаване на украинския износ." Това заяви сътрудникът по въпросите на глобалната сигурност към Атлантическия съвет на САЩ Руслан Трад в интервю за bTV. Според него българските служби разполагат с категорични данни за отговорността на Русия, но предупреждава и за сериозен проблем с доверието към България сред съюзниците от НАТО и ЕС. „Войната не е просто при нас, тя все по-близко се усеща, засяга нашите брегове и това ще се засилва, защото Черно море отдавна е фронтова линия“, каза още Руслан Трад.

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Доказателства

Трад заяви, че според него съществуват достатъчно доказателства за отговорността на Москва. „Отделно от доклади на нашите служби, включително на ДАНС, които са категорични по този въпрос. И това е, че Русия е извършила атаката“, каза той. По думите му информацията е била представена и на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова. Според Трад причините тези обстоятелства да не бъдат оповестени публично може да са политически. Като аргумент в подкрепа на тезата си Трад посочи начина, по който са извършени нападенията, както и последователността на инцидентите в Черно море.

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Белези

„Най-първо, начинът на изпълнение, който съвпада с начина на провеждане на атаките на Руската федерация, особено в този сектор на Черно море“, обясни той. По думите му около 24 часа преди атаката в българската икономическа зона е имало подобен инцидент в румънската зона, при който също е бил атакуван търговски кораб. Преди това е имало нападение и в района на Одеса, в Украйна. Според анализатора става дума за поредица от събития, които трябва да бъдат разглеждани в по-широкия контекст на войната и опитите за ограничаване на украинския износ.

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Трад обърна внимание и на уязвимостта на търговските кораби, които превозват сухи товари. „Нямат способи, с които да се предпазят от потъване“, посочи той. По думите му потъването на единия от корабите е станало изключително бързо. При подобен удар нахлуващата вода не може да бъде спряна своевременно, което прави спасяването на плавателния съд практически невъзможно.

Според експерта основният мотив за нападенията е свързан с украинския износ и финансовите приходи, които страната получава от него. Той обясни, че маршрутът от Одеса преминава през Черно море към Турция, а оттам през проливите към Средиземно море. Този коридор се използва активно за превоз на украински стоки, включително зърно, към международните пазари.

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„Това е, разбира се, едната част от историята. Разбира се, парите са важни, защото Русия не може да допусне Украйна лесно да задоволява своите финансови нужди. Има нужда Украйна от тези постъпления. Това е факт“, заяви Трад. Според Трад засилването на атаките срещу корабоплаването може да бъде обяснено и с желанието на Русия да ограничи приходите на Киев от международната търговия.

Военни товари?

Трад обясни, че корабите по този маршрут обичайно превозват цивилни търговски товари, сред които зърнени култури, цимент и други продукти. По думите му маршрутът към Египет е част от транспортните връзки, чрез които украинско зърно достига до африканските пазари. За потопения кораб обаче, подчерта той, няма категорични данни за конкретния товар. „За потопения кораб и моряците, които загинаха, няма категорични данни, защото за специфичния товар имаме товарителници, които не са ясни“, заяви анализаторът.

Снимка: БГНЕС

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По думите му една от версиите е, че корабът е превозвал сол към Одеса, откъдето е трябвало да се върне към Египет със зърно. Трад аргументира позицията си и с наличието на сателитни изображения, които според него биха могли да помогнат за установяването на евентуален военен товар. „Но повярвайте ми, ако имаше някакво оръжие, техника или едни на брой войници, това щеше да се види най-малкото със сателитните изображения“, каза той.

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„Това не е новото нормално“

Според Трад нападенията в Черно море имат и друга цел – да проверят реакциите и възможностите на държавите в региона. Той посочи, че атаките в изключителната икономическа зона създават допълнителни юридически трудности при установяването на отговорността и предприемането на действия срещу извършителя. „Другото е, че има тестване на способности, защото когато се извърши такава атака, да я наречем в сива зона, в тази изключителна икономическа зона, юридически е изключително трудно да кажеш на една държава: „Вие бяхте и защо го направихте“, обясни той.

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По думите му дори при наличието на сериозни доказателства търсенето на отговорност от конкретна държава може да се окаже сложно. Причините са свързани както със статута на изключителната икономическа зона, която не е равнозначна на териториалните води, така и с флага, под който плава съответният кораб.

Подготовка

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Анализаторът предупреди, че подобни инциденти вероятно ще продължат и че НАТО се подготвя за подобни сценарии. Това не е новото нормално. Не трябва да се възприема по този начин“, подчерта Трад. Според Трад Анкара има сериозни интереси в Черно море и не може да допусне установяването на руско господство в региона. Той посочи, че Турция подкрепя Украйна, включително заради собствените си стратегически интереси, и има основания да поставя въпроси пред Москва за нарушени договорености, свързани с търговското корабоплаване.

Тревога

Анализаторът заяви, че според него България не е реагирала достатъчно ясно на случилото се. Той изрази и тревога за начина, по който страната ни се възприема в европейските и натовските структури. „И впечатлението като цяло в момента не е много добро“, каза Трад, визирайки контактите си с хора от европейските институции и структурите на НАТО.По думите му има случаи, в които информация не достига до български дипломати по обичайните канали. „Това означава, че няма доверие към София“, заяви той. Трад допълни, че според наблюденията му България отсъства от редица международни форуми, което също може да бъде възприето като сигнал от партньорите ѝ.

Според Трад проблемът е, че България все още не разполага с достатъчно развити способности за противодействие на подобни заплахи. „Има начин, по който да се противопостави една държава на подобни заплахи. За съжаление, България няма дори начално изграждане на такива способности“, заяви той.

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Като възможна причина за това анализаторът посочи отношението на част от политиците и представителите на силовите структури към войната в Украйна. Според него някои от тях продължават да смятат, че конфликтът ще остане ограничен в украинските граници и няма да засегне пряко България. Трад предупреди, че подобно възприемане на ситуацията крие рискове, особено на фона на инцидентите в Черно море и предишните случаи с навлизане на дронове във въздушното пространство на страната.

„Очевидно, ако ви падне в двора в София, защото имаше и такива проблеми с нашето въздушно пространство, очевидно е, че страната не си е свършила работата“, заяви той. Според него България трябва да разглежда сигурността в Черно море като непосредствен въпрос на националната сигурност, а не като проблем, който засяга единствено воюващите страни.

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