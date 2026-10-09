Радев разкри какво е говорил с Кирило Буданов на четири очи (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев обясни, че по време на срещата си в София с Кирило Буданов, ръководителя на президентската администрация на украинския лидер Володимир Зеленски, е обсъдил мирните преговори за Украйна. Малко по-рано на 9 октомври от Министерски съвет потвърдиха новината, че бившият шеф на украинското военно разузнаване е бил на визита в България - нещо, което първо се разпространи в социалните мрежи, а впоследствие бившият вътрешен министър Цветан Цветанов качи своя снимка с Буданов и на практика валидира спекулациите.

"Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а и за всички нас – за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента", отговори Радев на въпроса какво е обсъждал с Буданов.

Премиерът отново отказа да назове кой е започнал войната в Украйна и за пореден път не обяви какво за него означава справедлив мир - при украинските условия, т.е. с гаранции за сигурност за Украйна и Европа и със зачитане на териториалната цялост на суверенните държави, или при руските условия, т.е. капитулация на Украйна с връчване на целия Донбас на диктатора Владимир Путин и още куп ултиматуми, за които Кремъл настоява.

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"Тази среща, както обявиха днес от Министерски съвет, е по молба на госта", посочи още Радев.

Снимка: БГНЕС

Премиерът не вижда доказателства за руска атака срещу корабите в Черно море

Попитан дали ударите по два кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море (единият потъна и няма следа от 10-членния му екипаж, а екипажът на другия бе спасен) са били обект на разговора, Румен Радев не отговори конкретно. Той коментира само темата по същество.

"До момента чух всякакви хипотези – много от тях базирани на логични предположения, но до момента не съм видял нито едно доказателство", каза премиерът във връзка с потенциалното установяване на произхода на атаката - руски или украински. Вече се появи информация, че корабите са пътували от/за Украйна, с товари от украински пристанища.

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"Искам да поздравя нашите военнослужещи за тяхната смелост, направиха щателен оглед, но не са намерени останки от дронове", добави Радев, като по този начин се аргументира защо не може да посочи отговорната страна. Същото по-рано обявиха вече от Министерството на отбраната.

"Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност", продължи да настоява Радев.

Визитата на Буданов дойде в контекста на изявлението на Зеленски, че Украйна е разговаряла с българските служби и е бил потвърден руският произход на нападението - нещо, което Румен Радев отрече да се е случвало.

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