Рюте: НАТО работи по въпроса за Гренландия "зад кулисите"

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес заяви, че няма да коментира публично напрежението между САЩ и европейските му съюзници заради искането на американския президент Доналд Тръмп да превземе Гренландия. "Може да бъдете уверени, че работя по този въпрос зад кулисите, но не мога да го направя публично", каза Рюте по време на дискусионен панел на Световния икономически форум в Давос.

"Президентът Тръмп и другите лидери са прави. Трябва да направим нещо повече там. Трябва да защитим Арктика от руското и китайското влияние", добави той. "Работим върху това, да гарантираме, че колективно ще защитаваме арктическия регион", подчерта Рюте, цитиран от Ройтерс.

Генералният секретар на НАТО каза също, че алиансът не трябва да позволява напрежението около Гренландия да отвлича вниманието му от необходимостта да защитава Украйна.

"Фокусът върху Украйна трябва да бъде приоритет номер едно, той е ключов за европейската и американската сигурност. Наистина съм разтревожен, че губим фокус и междувременно украинците нямат достатъчно средства за ПВО, за да се защитават", добави той.

