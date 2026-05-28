Войната в Украйна:

С "драконови зъби" по границата: Латвия се пази от евентуално руско нападение

28 май 2026, 23:45 часа 609 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Телеграм
С "драконови зъби" по границата: Латвия се пази от евентуално руско нападение

Латвия поставя „драконови зъби“ по границата с Русия. Преградите се изграждат върху терени, които по-рано са били отчуждени за нуждите на държавната отбрана, съобщава латвийската държавна телерадиокомпания LSM. Те се разполагат в три реда с ширина около десет метра и са предназначени да възпрепятстват преминаването на военна техника през границата.

Още: С "драконови зъби": Латвия пази границата си с Русия от танкове (ВИДЕО)

Теглото на всеки бетонен блок е около тон и половина. Освен това, в бъдеще по границата се планира изкопаването на противотанкови ровове. Проектът за Балтийската отбранителна линия се реализира от Латвия съвместно с Литва, Естония и Полша. Планира се работите да приключат до 2028 г. 

Още: Литва слага нови драконови зъби, за да се пази от Калининград (СНИМКА, ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Латвия руска атака война Украйна драконови зъби
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес