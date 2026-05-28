С "драконови зъби" по границата: Латвия се пази от евентуално руско нападение

Латвия поставя „драконови зъби“ по границата с Русия. Преградите се изграждат върху терени, които по-рано са били отчуждени за нуждите на държавната отбрана, съобщава латвийската държавна телерадиокомпания LSM. Те се разполагат в три реда с ширина около десет метра и са предназначени да възпрепятстват преминаването на военна техника през границата.

Теглото на всеки бетонен блок е около тон и половина. Освен това, в бъдеще по границата се планира изкопаването на противотанкови ровове. Проектът за Балтийската отбранителна линия се реализира от Латвия съвместно с Литва, Естония и Полша. Планира се работите да приключат до 2028 г.

