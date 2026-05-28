Да унижиш жертвата. FIG стъпка украинските гимнастички, сцената е България (СНИМКИ И ВИДЕО)

На 28 май 2026 г. светът стана с една доза по-жесток. По време на награждаването на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна, две украински гимнастички бяха принудени да слушат химна на държавите, заради които вече четвърта година техните майки, бащи, братя, сестри, близки и приятели загиват. По време на награждаването на медалистките от финала при девойките на лента и топка, подгласничките от Украйна Варвара Чубарова и София Краинска показаха как се излиза достойно от подобна непоносима ситуация.

Достойнство

Момичетата сложиха слушалки в ушите си (за да не чуват химна на страната-агресор) и закриха очите си (за да не виждат флага на страната агресор). Техният протест беше мълчалив и ненасилствен. Припомняме, че на 18 май 2026 г. Международната федерация по гимнастика FIG/World gymnastic изненадващо обяви, че сваля всички санкции, относно руските и беларуските гимнастици. Мотиви за решението нямаше, каквито подробно бяха представени преди 4 години след началото на агресията на Русия, подкрепяна от Беларус срещу Украйна.

Actualno.com изпрати запитване към ръководството на FIG/World gymnastic за мотивите на решението, но до момента отговор няма. Украинската федерация реагира с изявление, в което се казва: "... решението на Изпълнителния комитет на FIG/World Gymnastics от 18.05.2026 създава условия за дълбока дискриминация срещу украинските гимнастички и украинския спорт като цяло. Уставът на FIG/World Gymnastics стриктно забранява всяка форма на дискриминация; настоящото решение обаче създава неравни, античовешки условия за конкуренция в полза на спортистите от държавата-агресор и нейния спътник.

В резултат на войната украинският народ търпи непоправими човешки загуби. Създаването на преференции за представителите на държавите, отговорни за тези загуби, представлява форма на пряка и непряка дискриминация срещу пострадалите от агресията."

Реакциите

Реакциите от стана на руските фенове, очаквано, бяха в стил "срам", "позор", "наказание", игнорирайки причинно-следствените връзки, довели до мълчаливия и мирен протест на украинските момичета. По-интелигентните и хуманни почитатели на този красив спорт проявиха разбиране и съчувствие към представителките на Украйна. Бронзовата медалистка при девойките на топка Варвара Чубарова сподели наскоро, че се притеснява за родителите си, които живеят в район, който е обстрелван от руската армия. Украинските гимнастички са принудени да тренират в непоносими условия - в мазета, коридори, под звука на сирени и експлозии и въпреки това показват класа.

Европейското първенство

Европейското първенство във Варна протича при рекорден брой участнички. При първото си изиграване българските гимнастички Стилияна Николова и Ева Брезалиева се представиха блестящо и се класираха на финалите с обръч и топка. При девойките Сияна Алекова спечели златен медал на обръч. Утре състезанието продължава със съчетанията при жените с бухалки и лента.

Украинская спортсменка София Краинска закрыла уши во время награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии когда звучал гимн рашистской федерации.

Представляете как больно слушать гимн страны которая в это время бомбит города твоей родной страны.

Респект… pic.twitter.com/gEE5gvkRrp — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) May 28, 2026