Трагична вест! Почина легендарен спортист, най-вероятно се е самоубил

28 май 2026, 23:38 часа
На 60-годишна възраст почина голямата спортна легенда на хокея Клод Лемьо, съобщиха от Националната хокейна лига. Четирикратният носител на купа "Стенли" най-вероятно се е самоубил, твърди полицията в Палм Бийч, като уточнява, че причините за смъртта на бившия нападател все още се изясняват.

Отиде си голямата хокейна легенда Клод Лемьо

Само преди няколко дни - в понеделник - Лемьо участва в церемонията преди мач номер 3 от финала в Източната конференция между Монреал Канейдиънс и Каролина Хърикейнс. Именно Монреал е мястото, от което през сезон 1985/86 започва кариерата на Лемьо в Националната хокейна лига. Дясното крило печели с тима купа "Стенли" през същия сезон.

През 1995 година той става шампион с Ню Джърси Девилс, а през 1996 година вдига трофея и с Колорадо Аваланш. Отново с "дяволите" той взима и последната си купа "Стенли" през 2000 година. В кариерата си канадецът е играл още за Финикс Койотис, Далас Старс и Сан Хосе Шаркс.

Известен с изключително силовия си и на моменти груб стил на игра, Клод Лемьо бе и един от най-големите реализатори в плейофите. Неговите 80 гола се нареждат на девето място в цялата история на НХЛ.

През 1995 година той е определен и за носител на трофея "Кон Смит", който се дава на "Най-полезния играч" във финалната серия за купа "Стенли".

Стефан Йорданов Редактор
