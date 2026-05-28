Огромен ръст на забавените заплати в Русия: Медии първо публикуваха новината, след това я изтриха

Най-малко три големи руски медии първо публикуваха, а след това изтриха новината за рязкото нарастване на дълговете по заплатите до почти 3 млрд. рубли, разкри The Bell. Статиите се задържаха за кратко време на сайтовете на „Комсомолская правда“, „Коммерсант“ и Ura.ru. В момента материалите по линковете са недостъпни, но тяхното превю може да се види в търсачката Google.

Както написа „Медуза“, вчера властите разпратиха на медиите наръчник, в който препоръчаха да се „игнорират максимално“ данните на Росстат за нарастването на просрочените заплати до най-високите стойности от 2019 г. Публикацията им беше игнорирана от водещите руски информационни агенции, които, като правило, отразяват всички новини въз основа на новата налична руска статистика. Според данните на Росстат, към края на април 2026 г. забавените заплати са нараснали със 750,3 млн. рубли (+35%) в сравнение с миналия март. В сравнение със същия период на 2025 г. ръстът възлиза на 1,4 млрд. рубли (+94,3%).