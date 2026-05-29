Блокада: Руски танкер, натоварен с дизелово гориво, не успя да стигне до Куба

Руският танкер Universal, който превозва 242 000 барела дизел за Куба, е променил посоката си и изглежда се насочва към Южна Америка. Това ще бъде тежък удар за "Острова на свободата", който вече страда от строгата американска блокада на гориво, наложена през януари.

Още: САЩ конфискуваха шести санкциониран танкер, нарушил блокадата на Тръмп за Венецуела (ВИДЕО)

Куба разчиташе на тази доставка. Запасите ѝ са изчерпани, електричеството работи само няколко часа дневно, а горивото на черния пазар струва над 40 долара за галон. Руският танкер Universal плава в Атлантическия океан от цял един месец — необичаен модел, който беше наблюдаван и при китайски кораб по-рано тази година, който накрая се върна, преди да се насочи на юг тази седмица.

Още: Изчезна танкер с гориво за Куба