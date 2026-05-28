Футболистът с най-голям стаж в ЦСКА окончателно напусна "Армията"

Футболистът с най-голям стаж в ЦСКА - Иван Турицов, окончателно напусна клуба след повече от 7 години на "Армията". Той се сбогува с феновете на тима в социалните мрежи, като им благодари за подкрепата през изминалите седем сезона, в които той бе част от състава на "армейците". Турицов напуска клуба като свободен агент.

Иван Турицов премина и през хубави, и през лоши моменти в ЦСКА. Най-лошият несъмнено е онази изпусната дузпа срещу ЦСКА 1948, която коства титлата на отбора в първенството. Той бе и капитан на ЦСКА, но лентата му бе отнета след конфликт с феновете. Остават обаче и хубавите моменти - спечелването на две отличия от Купата на България, както и още много специални мигове.

Ето какво написа Турицов в Инстаграм:

"Армейци,

Дойде моментът, който след повече от 7 години е време да кажа „довиждане“ на клуба, който означава толкова много за мен и моето семейство.

ЦСКА не е просто клуб. Това беше моят дом, моята сбъдната мечта и огромна част от живота ми. Като трето поколение армеец в семейството ми, израснах с тази фланелка и винаги съм давал всичко от себе си за емблемата.

След над 220 мача с червената фланелка, две Купи на България и незабравими европейски вечери, си тръгвам с безброй спомени, които ще останат завинаги с мен.

Благодаря на всички съотборници, треньори, ръководство и хората, свързани с клуба. Благодаря на всички вас, които бяхте до отбора и до мен през всички тези годиниНека Господ ви пази!

За мен беше чест да бъда част от този клуб, да нося тази фланелка и да бъда капитан на този отбор. Това е гордост, която ще остане с мен цял живот.

Тръгвам си със свито сърце, но ЦСКА завинаги ще бъде в мен.

Благодаря ви за всичко.

Само ЦСКА!"

Малко по-рано с ЦСКА се сбогува и друг от българските футболисти, който защитаваше достойно емблемата на "червените".