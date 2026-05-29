След писмото на Зеленски: Американски конгресмени призоваха за спешно прехвърляне на повече ПВО ракети на Украйна

Правителството на САЩ трябва да отговори положително на искането на президента Володимир Зеленски за допълнителни противовъздушни ракети за защита на украинската столица от заплахата от ескалация на руските бомбардировки. Тоава заявиха двама американски конгресмени, цитирани от Ройтерс.

След среща със Зеленски в Киев, сенаторът от Кънектикът Ричард Блументал заяви, че Съединените щати многократно са се съобразявали с исканията на Киев за допълнителни оръжия в миналото. „Надявам се и очаквам, че Америка ще отговори положително на това искане“, каза той, говорейки редом с конгресмена Джим Хаймс, също демократ.

Според Блументал, след завръщането си във Вашингтон, двамата конгресмени ще лобират за допълнителни възможности за противовъздушна отбрана на Украйна и за по-строги санкции срещу Русия. „Нашата мисия след завръщането ни ще бъде да предоставим на Украйна средствата за изпълнение на тази задача“, каза той.

Изданието припомня, че откакто Тръмп встъпи в длъжност, Украйна закупува противотанкови ракети „Пейтриът“ по инициативата на НАТО PURL, финансирана от европейските ѝ съюзници. Хаймс, водещият демократ в Комисията по разузнаване на Камарата на представителите, заяви, че преговорите във Вашингтон за военна подкрепа за Украйна са усложнени от войната на САЩ срещу Иран, която изтощава ценни ресурси. „Тази война трябваше отдавна да е приключила по много причини, включително защото материалите, които сега се използват в Персийския залив, трябва да се използват за нашата отбрана и трябва да се предоставят на Украйна“, каза той.

Писмото на Зеленски до Тръмп

В понеделник Русия предупреди чужденци и дипломати да напуснат Киев и обяви, че ще нанесе „систематични удари“ срещу цели в украинската столица. При последния си масивен удар в неделя Русия изстреля 30 балистични ракети срещу Украйна, която прихвана само 11 от тях.

Тази седмица Зеленски изпрати писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп и членове на Конгреса на САЩ, с което поиска допълнителни системи за противоракетна отбрана и ракети-прехващачи „Пейтриът“ – единствената ефективна защита срещу руски балистични ракети в арсенала на Украйна. Зеленски благодари на Съединените щати за подкрепата, но отбеляза, че темпът на доставките на ракети-прехващачи по линия на PURL вече не съответства на мащаба на заплахата в Украйна.