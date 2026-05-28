Страхотно! Българка е европейска шампионка за девойки в художествената гимнастика

Младата надежда на българската художествена гимнастика Сияна Алекова е европейска шампионка на обръч при девойките! Тя успя да спечели титлата по време на Европейското първенство за девойки във Варна. Сияна излезе на килима със самочувствие, класа и огромно сърце, и изигра финал, достоен за върха, за да си заслужи честта да чуе българския химн от най-високото стъпало.

Титлата на обръч идва ден след като България спечели историческа европейска отборна титла при девойките, за която Алекова отново имаше роля. Иначе в днешния ден България имаше повод за гордост и с Деа Емилова, която пък спечели сребърен медал във финала на бухалки. Деа също бе част от отборния успех на България в сряда. Тя стана и седма на финала на лента.

Иначе на откриването на Европейското първенство във Варна присъства и спортният министър Енчо Керязов. "Горд съм, че България стартира Европейското по художествена гимнастика с историческа победа", каза той.

Рекорден брой състезателки участват в първенството – над 370 гимнастички от 43 държави. Надпреварата на Стария континент за първи път ще се проведе по нов регламент в индивидуалната надпревара при жените, въведен от Европейската гимнастика.

При жените България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева. При ансамблите страната ни ще бъде представена от София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.

