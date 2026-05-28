Шойгу: Ударът по Киев може да е във всеки момент, Русия отказва да си ходи от Армения

Русия няма да изтегля военните си от руската военна база в Армения. Това каза днес секретарят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски военен министър Сергей Шойгу на пресконференция. Руската военна база съществува там заради сигурността на Армения, заяви той на Международния форум по сигурността, който се проведе в Подмосковието.

"Що се отнася до руската военна база (в Армения - бел. ред.)... тя е жива, работи, действа и Русия все още не вижда причина тази база да не е там", заяви Шойгу.

Същевременно Шойгу отговори и на въпроси за атаките, които Русия ще предприеме срещу Киев като посочи, че предупреждението към чуждестранните посланици да напуснат украинската столица е напълно сериозно. "Русия показа с каква сила може да бъде ударът", каза той, визирайки руската атака срещу Киев на 24 май.

Атаката срещу Киев, за която предупреди руското външно министерство, може да бъде предприета във всеки един момент, добави Шойгу.

