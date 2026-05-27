НА ЖИВО: Ще има ли удължаване на примирието между САЩ и Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Американски и ирански преговарящи са се разбрали по условията на споразумение за ново 60-дневно примирие в Доха преди три дни, но и двете страни отлагат окончателното обявяване. Това съобщават редица информационни агенции. Според тях, иранските преговарящи вече са информирали своето ръководство, докато американската страна чака окончателното одобрение на президента Доналд Тръмп. Удължаването на примирието трябва даде възможност да бъдат решени основните различия - предаването на иранския обогатен уран и отварянето на Ормузкия проток.