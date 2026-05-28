Мъж с нож рани трима души на жп гара в Северна Швейцария

Трима души бяха ранени при нападение с нож на жп гарата в швейцарския град Винтертур, съобщиха местните власти. По информация на полицията нападателят е 31-годишен швейцарски гражданин, който е бил задържан малко след атаката. Пострадалите са на 28, 43 и 52 години и са откарани в болница за лечение.

Към момента няма официална информация за състоянието им.

Разследващите работят по установяване на мотивите за нападението. Не се изключва нито една версия.

Швейцарското издание Blick публикува видео от мястото на инцидента. На кадрите се вижда как мъж излиза от сградата на гарата и по всичко личи, че крещи "Аллаху акбар!".