Украйна харчи рекордни 100 млрд. долара от ЕС за отбрана: Стопена е финансовата преднина на Русия

Върховната рада на Украйна ратифицира споразумение за получаване на заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз, който ще бъде отпуснат на страната в периода 2026-2027 г. Едновременно с това на първо четене бе приет и законопроект за изменение на бюджета за 2026 г., отчитащ увеличението на международната финансова помощ. В резултат на това разходите за отбрана на Украйна тази година ще се увеличат до рекордните близо 100 милиарда долара, спрямо прогнозираните по-рано 64 милиарда долара, и с почти 63% спрямо миналогодишните 61,4 милиарда долара. Веднага след гласуването президентът Володимир Зеленски благодари на законодателите и европейските партньори, заявявайки, че средствата от ЕС ще укрепят устойчивостта на Украйна.

Така разходите за отбрана на Украйна вече няма да бъдат три пъти по-малки от тези на Русия, а само 1,8 пъти по-малки.

Припомняме, че ЕС одобри заема от 90 милиарда евро за Украйна през април, след като Унгария най-после оттегли ветото си.

Украинското Министерство на финансите съобщи, че една част от допълнителните средства ще отидат за заплати за военните (174,3 милиарда гривни или около 3,94 милиарда долара), а други 1,371 трилиона гривни или 31 милиарда долара - за закупуване на оръжие, техника и боеприпаси. Отделно 14,6 милиарда гривни или около 330 милиона долара ще бъдат резерв за нуждите на сектора за сигурност.

Други 40 милиарда гривни са отпуснати за осигуряване на устойчивостта на регионите на зимата - за защита на критичната инфраструктура и резервно производство на електроенергия. 40 милиарда гривни ще бъдат отпуснати в Резервния фонд "за бърза реакция на непредвидени предизвикателства по време на война".

Дефицитът на държавния бюджет на Украйна съответно намалява от 18,5% на 12,1% от БВП.

