Войната в Украйна:

Най-опасната ескалация след Студената война: Япония спешно премества войски към руската граница (ВИДЕО)

28 май 2026, 23:57 часа 603 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Най-опасната ескалация след Студената война: Япония спешно премества войски към руската граница (ВИДЕО)

Най-опасната ескалация между Русия и Япония след 1989 година започва, предава Nexta. Токио е сериозно притеснено, че Русия може да отвори втори фронт в Далечния изток и бързо премества сили към руската граница на остров Хокайдо. И не без причина. Москва е разположила изтребители Су-35 и противокорабни ракети на спорните Курилски острови. През пролетта руснаците показаха ракети „Кинжал“ на самолети близо до японски води.

Междувременно ядрени подводници от клас „Борей“, всяка от които носи до 160 ядрени бойни глави, все по-често оперират в Охотско море. Само през последните девет месеца Япония е изпращала изтребители на 448 излитания, за да пресреща самолети, което прави по почти два пъти на ден. Така държава, която по конституция няма право да притежава нападателно оръжие, сега разработва ракети за контраудар и удвоява бюджета си за отбрана.

Това е най-напрегнатото изправяне лице с лице между Япония и Русия след края на Студената война. И то се случва точно сега, докато светът е фокусиран върху Украйна и Иран, предупреждават анализатори.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Япония Война Русия Курилски острови
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес